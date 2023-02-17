Брянцев приглашают на концертную программу «Только для тебя»

8 марта 2023 г. вокальная группа ViVA, вместе с Брянским Губернаторским симфоническим оркестром, под управлением художественного руководителя и главного дирижера Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, выступит в Брянске с праздничной концертной программой «Только для тебя»! Пять настоящих мужчин и Брянский Губернаторский симфонический оркестр подарят праздник музыки любимым женщинам.

Вокальная группа ViVA — уникальный проект, объединивший пятерых солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных международных телевизионных шоу. Новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады, а также авторские композиции делают концерты группы VIVA яркими и запоминающимися. ViVA — это живое общение со зрителями, эталонное исполнение сложнейших произведений и настоящие эмоции, исходящие от чистого сердца.

Концерт состоится 8 марта в 17-00 в концертном зале «Дружба».

Возрастная категория: 6+

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Билеты можно приобрести в кассе КЗ "Дружба",а также по ссылке: https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s510 на официальном сайте www.filarmonia32.ru

Справки по телефонам: +7 (4832) 74-57-04; +7 (920) 603-66-63