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НовостиОбщество17 февраля 2023 8:45

Брянские «Леди в погонах» стреляли из пистолета и разбирали автомат

Участницы конкурса показали навыки профессиональной подготовки
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске прошел очередной этап конкурса УМВД «Леди в погонах». Пять участниц из 30, добравшихся до этого этапа, доказывали свои профессиональные навыки. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Они прошли тест на знание нормативно-правовой базы. А после демонстрировали неполную разборку пистолета Макарова и сборку-разборку автомата Калашникова.

Также участвовали в соревнованиях по стрельбе.

Во втором этапе конкурса победила Виктория Кохан - следователь новозыбковского следственного отдела.

Теперь участниц ждет последний, творческий, этап конкурса «Леди в погонах». Им нужно будет подготовить и показать номер художественной самодеятельности.

Церемония награждения победительницы и призеров пройдет на мероприятии, посвященном Международному женскому дню.