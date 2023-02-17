В Брянске прокуратура потребовала закрыть доступ к «заброшке» на улице Афанасьева

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Володарском районе Брянска прокуратура потребовала закрыть доступ к полуразрушенному зданию на улице Афанасьева. Основанием для проведение проверки стали публикации в СМИ, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Установили, что здание и земельный участок, расположенные по адресу г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 27 «А», на праве собственности принадлежат физическому лицу, - говорят в прокуратуре. - При этом здание находится в неудовлетворительном состоянии: отсутствуют окна и двери, имеются элементы разрушения и повреждения каркаса здания и крыши, элементов фундамента здания, со стен и потолка свисают остатки отделочных материалов и крепежных элементов, покрытия из сборных железобетонных плит имеют трещины, в отдельных плитах оголена арматура, пол отсутствует и др.

Вход в здание не ограничили, ограждения нет. Внутри здания и на его территории валяется бытовой и строительный мусор.

Прокуратура подала иск в суд с требованием возложить на собственника объекта обязанности принять меры по ликвидации строительного и бытового мусора вокруг здания, а также ограничению доступа к объекту.

Иск находится на рассмотрении.