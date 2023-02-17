ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Фото: ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет».
Мероприятие состоится 18 февраля в 12.00 по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д.3. Вы узнаете о правилах приема в 2023 году, направлениях подготовки, бюджетных местах, встретитесь с ректором БГИТУ, директорами институтов, преподавателями и студентами.
Получите точные и исчерпывающие ответы по вопросам поступления в ВУЗ.
Программа мероприятия:
12.00-12.25 – встреча гостей;
12.25-13.25 – «открытый микрофон» по поступлению в БГИТУ.
На все ваши вопросы
ответят ректор, ответственный секретарь приемной комиссии, начальник военного учебного центра;
13.25-14.00 будут работать интерактивные тематические площадки, на которых преподаватели университета проконсультируют школьников и их родителей о специальностях и направлениях подготовки в БГИТУ;
Сектор молодежной, творческой и общественной
деятельности познакомит Вас с интересной, увлекательной и
насыщенной студенческой жизнью университета.
По вопросам поступления в БГИТУ обращайтесь в приемную комиссию:
Е-mail: priem@bgitu.ru
Телефон: (4832) 64-99-12
Режим работы приемной комиссии БГИТУ :
Понедельник-пятница - с 9.00 до 17.00
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