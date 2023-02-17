В Жирятинском районе директора школы оштрафовали на 10 тыс рублей за холод в комнатах дошкольной группы

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Жирятинском районе директора школы оштрафовали на 10 тысяч 100 рублей за холод в комнатах дошкольной группы. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В январе этого года прокуратура провела проверку в Жирятинской школе имени А.Ф Возликова после жалобы одного из родителей. Выявили нарушение температурного режима: температура в спальной и игровой комнатах старшей дошкольной группы составила17-18 градусов при норме от 21 до 24 градусов.

- После вмешательства надзорного органа администрацией образовательного учреждения приняты меры по приведению температурного режима в соответствие с требованиями закона, - говорят в прокуратуре.