Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Стародубском районе на пожаре погибла 53-летняя женщина. Сигнал о возгорании в поселке Степок на улице садовой на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 17 февраля около восьми часов утра. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На место пожара выезжали две пожарные машины. Установили, что горит жилой дом.

- В 08:15 пожар локализовали, в 08:32 потушили полностью, - говорят в МЧС. - На тушении работали три пожарных ручных ствола и одно звено газодымозащитной службы.

Причину возгорания устанавливают.