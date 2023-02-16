Двух сотрудников Сельцовской городской больницы подозревают во взяточничестве

Двух сотрудников Сельцовской городской больницы подозревают в получении крупных взяток. 15 февраля подозреваемым избрали меру пресеччения.

- В судебном заседании следователь ходатайствовал о запрете подозреваемым общаться со свидетелями по делу без разрешения следователя, использовать средства связи, в том числе Интернет, а также обязать их являться по вызовам следователя и суда, - говорят в объедененной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. - Суд удовлетворил ходатайства и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, с 2017 по 2021 годы сотрудники использовали свое должностное положение для личного обогащения. Они получали на свои банковские счета безналичные переводы от третьего лица за содействие в заключении договоров на покупку материальных ценностей.

Постановления об избрании меры пресечения пока не вступили в законную силу.