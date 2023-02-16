Брянский суд отказал клиенту букмекеров вернуть деньги. Житель Брянска считает, что компания украла у него почти полтора миллиона рублей.

В суде установили, что горожанин зарегистрировался на портале в качестве участника азартных игр. После ряда пари он выиграл 1,9 миллиона рублей. Деньги хранились на его банковском счете, который был открыт в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор.

8 марта 2021 года мужчина не смог зайти в свой личный кабинет. А когда восстановил доступ к аккаунту, то обнаружил восемь проигрышных пари на сумму 1,59 миллиона рублей. Он утверждает, что пари были заключены от его имени сотрудниками компании. Брянец направил претензию, но получил отказ вернуть деньги.

Тогда он обратился в Бежицкий районный суд, указывая на то, что проигрышные пари заключили сотрудники компании.

- Истец просил взыскать с ООО «Букмекер Паб» денежные средства в виде выигрыша в размере 1 590 000 рублей, штраф в размере 50% за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в сумме 795 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 950 рублей, - говорят в пресс-службе Брянского областного суда. - Но в суде не нашли достоверных доказательств того, что проигрышные пари были заключены сотрудниками ООО «Букмекер Паб».

Мужчина обжаловал решение, но апелляцию не удовлетворили.

- В ходе проведенных судебных экспертиз не было установлено, с каких именно IР-адресов делались проигрышные ставки, - - отмечают в областном суде. - Истец не предоставил достоверных доказательств того, что спорные ставки были сделаны сотрудниками ООО «Букмекер Паб».