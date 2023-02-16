В Брянске открылся турнир по боксу в честь воинов-интернационалистов, служивших на Кубе

Фото: Дворец единоборств имени Артема Осипенко.

В Брянске в четверг, 16 февраля, стартовал Открытый турнир по боксу памяти воинов-интернационалистов, исполнявших свой воинский долг на Кубе с 1962 по 1993 годы. Соревнования пройдут с 16 по 18 февраля во Дворце единоборств.

- Почетными гостями брянского турнира стали заместитель главы дипломатической миссии и советник по политическим вопросам посольства Республики Куба Маркос Феликс Ласо Вильтрес, а также военно-воздушный и военно-морской атташе Республики Куба в Российской Федерации полковник Моника Милиан Гомес, - говорят в пресс-службе Дворца.

На ринге сразятся больше ста спортсменов из Донецкой народной республики, Орла, Курска, Смоленска, Калуги, Карачева, Дятькова, Унечи, Климова, Фокино, Трубчевска, Сещи и Брянска. Соревнования приурочили к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Турнир организовала Федерация бокса Брянской области при поддержке общественной организации «Группа Советских Военных Специалистов на Кубе Брянск».