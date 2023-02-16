В Брянске отремонтируют улицу Дятьковскую в Бежицком районе

В Брянске в этом году отремонтируют улицу Дятьковскую. Она проходит по частному сектору Бежицкого района. Работы пройдут на участке от улицы Клинцовской до улицы Угольной, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Протяженность ремонта - 2,27 километра. Сейчас на дороге грунтовое покрытие. На Дятьковской появится полноценная асфальтированная дорога с тротуаром. На улице установят 62 светильника.

- Из-за того, что улица находится в низине, при капремонте будут приняты дополнительные меры по водоотведению, - говорят в мэрии. - В частности, на участке длиной около одного километра подрядчик построит ливневую канализацию. В отдельных местах будут уложены водопропускные трубы.

Подрядчик на объекте - "Дубровский водоканал". Работы он должен завершить в этом году. Стоимость ремонта - 78 миллионов рублей.