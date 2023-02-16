С Дятьковского завода потребовали 150 тыс рублей за хрустальный пистолет Макарова

С Дятьковского завода потребовали 150 тысяч рублей за хрустальный пистолет Макарова. Ижевский механический завод подал иск в Арбитражный суд Брянской области. Заявитель требует взыскать с Дятьковского хрустального завода 150 тысяч рублей за незаконное использование товарных знаков. Об этом 16 февраля сообщают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

В заявление истец указал, что АО «Ижевский механический завод» принадлежат исключительные права на товарные знаки, представляющие собой объемное изображение пистолета Макарова. В Интернете правообладатель нашел подтверждение незаконного использования ответчиком данных товарных знаков, а также предложение к продаже на интернет-сайте изделия – сувенир «Пистолет».

- По мнению истца, предлагаемый ответчиком товар является идентичным (максимально близким по идентичности) товару, в отношении которого зарегистрированы товарные знаки, в связи с чем просит суд взыскать с ООО «Дятьковский хрустальный завод плюс» компенсацию в размере 150 000 рублей за нарушение исключительного права истца на товарные знаки, - сообщают в Арбитражном суде.

Иск Ижевского механического завода суд принял к производству.