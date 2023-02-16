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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:34

Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ» переходит на круглосуточный режим работы

Кира ФИЛИППОВА
Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Довольно часто питомцы заставляют своих владельцев сильно понервничать. Виной тому могут быть внезапная болезнь, травмы, аварии и другие внештатные ситуации. Брянская ветеринарная клиника клинико-диагностического центра федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» стремится к максимально высокому уровню оказания ветеринарной помощи и уже с 1 марта текущего года переходит на 24 часовой режим работы.

Профессиональная команда ветеринарных врачей предлагает комплексную помощь от консультации по телефону до диагностики, лечения и дальнейшего наблюдения пациента в стационаре после выполнения необходимых лечебных процедур.

Преимущество Брянской ветеринарной клиники заключается в том, что она обладает собственной диагностической лабораторией, рентген и УЗИ кабинетами, оснащена современным оборудованием. Каждый хозяин четвероногого друга может быть уверен в получении квалифицированной помощи.