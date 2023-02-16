Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Клинцовском районе при пожаре в квартире мужчина надышался гарью. Сообщение о возгорании в поселке Первое Мая на улице Зеленой на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 15 февраля около одиннадцати часов вечера. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту ЧП выезжали две пожарные машины. Установили, что горит квартира в двухэтажном жилом доме.

- В 22.54 пожар локализовали, в 22:55потушили полностью, - говорят в МЧС. - На тушении работал пожарный ручной ствол и одно звено газодымозащитной службы. Причину пожара устанавливают.