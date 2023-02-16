ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Фото: ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет».

Мероприятие состоится 18 февраля в 12.00 по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д.3. Вы узнаете о правилах приема в 2023 году, направлениях подготовки ,бюджетных местах, встретитесь с ректором БГИТУ, директорами институтов, преподавателями и студентами.

Получите точные и исчерпывающие ответы по вопросам поступления в ВУЗ.

Программа мероприятия:

12.00-12.25 – встреча гостей;

12.25-13.25 – «открытый микрофон» по поступлению в БГИТУ.

На все ваши вопросы

ответят ректор, ответственный секретарь приемной комиссии, начальник военного учебного центра;

13.25-14.00 будут работать интерактивные тематические площадки, на которых преподаватели университета проконсультируют школьников и их родителей о специальностях и направлениях подготовки в БГИТУ;

Сектор молодежной, творческой и общественной

деятельности познакомит Вас с интересной, увлекательной и

насыщенной студенческой жизнью университета.

По вопросам поступления в БГИТУ обращайтесь в приемную комиссию:

Е-mail: priem@bgitu.ru

Телефон: (4832) 64-99-12

Режим работы приемной комиссии БГИТУ :

Понедельник-пятница - с 9.00 до 17.00

Реклама.

Лицензия №1674 от 02.10.2015г.