В Брянске в этом году обещают закончить ремонт проспекта Станке Димитрова. Работы пройдут на участке от улицы Пересвета до Черметовского моста. Со стороны моста подрядчик, это АО "Брянскавтодор", начал работать еще в прошлом году. В районе троллейусного управления уложили плиточный тротуар, установили новые бордюры, начали расширять проезжую часть, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В этом году работы продолжатся с приходом тепла.

- Подрядчик проложит 3,5 км самонесущего изолированного провода, установит 27 опор и 144 светильника, - говорят в администрации. - В общей сложности на работы выделено свыше 91 миллиона рублей.

Кстати, в районе бывшего дома №30 появится остановка общественного транспорта с заездным карманом.