Брянский губернатор поздравил пограничников с профессиональным праздником

Брянский губернатор Александр Богомаз 15 февраля поздравил пограничников с профессиональным праздником. В 2023 году Пограничное управление ФСБ отмеяает 30 лет со дня образования.

Глава региона отметил, что на Брянском пограничном участке выполнили важнейшую задачу - построили и оборудовали защитные сооружения на линии боевого соприкосновения и в ближнем тылу.

- Сотрудники ведомства стоят на страже государственной границы, несмотря на происходящие обстрелы со стороны Украины, - сказал Александр Богомаз.

Губернатор вспомнил шестерых погибших пограничников в Суземском районе. Это случилось 27 мая прошлого года. Погибшие сотрудники удостоены государственных наград. 12 июня прошлого года в Карачеве открыли памятник "Пограничникам всех поколений", где увековечили имена погибших при исполнении воинского долга.