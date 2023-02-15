В Брянске на школе №39 установят памятную доску бывшему директору Наталье Барановой

В Брянске на школе №39 установят мемориальную доску бывшему директору Наталье Барановой. Это предложение одобрили на заседании по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ, сообщают в пресс-службе горсовета.

Наталья Леонидовна - выпускница школы. Прошла путь от должности пионервожатой до директора школы. Она руководила ей 19 лет. Была учителем высшей категории, отличником народного просвещения, ветераном труда.

Наталья Баранова ушла из жизни в октябре 2020 года. Выпускники и коллеги вспоминают Наталью Леонидовну как доброго, отзывчивого и преданного своему делу человека.

На здании №86 на прсопекте Московском появится памятная доска бывшему директору АО "Брянсксельмаш" Ивану Алехину.

На трех школах увековечат память военнослужащих, погибших на Украине. На школе №42 появится памятная доска в честь Александра Миронова, в школе №64 - Павла Мастетюрина. В Брянском строительно-технологическом техникуме имени Л.Я. Кучеева установят мемориальную доску в честь Кирилла Мишина. Он был награжден орденом Мужества посмертно.