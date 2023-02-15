В Брянске на обновление электрического транспорта в 2023 году потратят 842,5 млн рублей

В Брянске на обновление электрического транспорта и инфраструктуры в 2023 году потратят 842,5 миллиона рублей. 1,1 миллиарда рублей, выделенный в рамках инвестиционного проекта, уже потратили в прошлом году.

В 2023-2024 годах планируют приобрести в лизинг 64 троллейбуса "Адмирал". Из них 41 машина - по льготному лизингу, 14 из которых уже работают на маршруте №14 «Юридический факультет БГУ – 10-й микрорайон». 17 новых троллейбусов приобретут на маршрут №12 «Камвольный комбинат – Телецентр».

23 троллейбуса купят на условиях коммерческого лизинга. Платежи будут производить в течение семи лет.

- Обновление подвижного состава троллейбусного парка и модернизация инфраструктуры позволит повысить безопасность, надежность и востребованность троллейбусных перевозок, продлить режим работы пассажирских транспортных средств и сократить интервал движения между ними, - говорят в пресс-службе Брянского городского Совета.

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