Жители многоквартирного дома в Любохне пожаловались на долгое отсутствие горячей воды

Жители многоквартирного дома в дятьковском поселке Любохна пожаловались на долгое отсутствие горячей воды. Они обратились в прокуратуру. На проверку приехали представители наздорного ведломства из Дятькова, управляющей компании, поселковой администрации и ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Оказалось, что причина остутствия воды - плохое состояние трубопровода.

- В целях устранения нарушений и восстановления прав граждан прокуратура внесла представления главе Любохонской поселковой администрации и генеральному директору ГУП «Брянсккоммунэнерго», - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А также инициировала привлечение ответственного должностного лица к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Местные жители пишут, что с отсутствием горячей воды сталкивается не один дом в Любохне. И вода в кранах снова стала холодной, как только уехала комиссия.