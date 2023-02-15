В Брянске в новом году дорожники залатали 1500 квадратных метров ям

В Брянске с 1 января дорожники отремонтировали 1500 квадратных метров ям. В первую очередь работы проводят там, где выбоины влияют на безопасность дорожного движения.

- На прошлой неделе дорожники устраняли дефекты на улицах Куйбышева, 22 Съезда КПСС, Ульянова, Речной, Рылеева, Димитрова, Менжинского, Щербакова, Снежетьский Вал, съездах по проспекту Станке Димитрова, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - На этой неделе дорожное управление будет устранять ямочность на улицах Красноармейской, Бежицкой, Горького, Вокзальной, Менжинского, Урицкого, проспектах Ленина и Московском.

В дорожном управлении отмечают, что такого ремонта хватает ненадолго. Весной, после того, как заработают асфальтовые заводы, эти же участки отремонтируют с помощью горячего асфальта.