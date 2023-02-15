Жителя Брянска оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Жителя Брянска оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил России. Мужчина оставил в одной из социальных сетей комментарий, который призывал к насилию по отношению к российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на Украине.

Комментатора разыскали полицейские. На него завели административное дело.

- Решением Советского районного суда города Брянска указанное лицо признано виновным в совершении инкриминируемого противоправного деяния, - говорят в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.