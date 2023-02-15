Банк «Открытие» выступил партнером бизнес форум «Gold Business Awards» в Брянске

Банк «Открытие» поддержал региональный бизнес форум. Лидеры брянской деловой среды и участники форума обсудят вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса в условиях новой реальности. В программе - экспертные сессии, дискуссионные площадки, прямые линии по актуальным для регионального бизнеса вопросам и вручение премий по итогам работы в 2022 году. Управляющий банка «Открытие» в Брянске Елена Грошева поддержала событие личным участием.

«Для нас важно выстраивать эффективные партнерские отношения и быть полезным бизнесу, особенно в нынешних условиях. «Открытие» фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование. Есть у банка и собственные уникальные наработки, которые могут быть интересны предпринимателям. Например, программа «Open Academy», которая предоставляет бесплатный доступ к обучающим материалам о том, как правильно и грамотно вести бизнес. Банк присоединился к госпрограммам для малого и среднего бизнеса и предложил дополнительные инициативы. В рамках форума мы презентовали участникам свои продукты поддержки бизнеса», - подчеркнула Елена Грошева.

Серьезную поддержку банк оказывает предпринимателям региона. «Открытие» активно работает с Корпорацией МСП и Минэкономразвития. За прошедший год прирост действующей базы субъектов малого и среднего предпринимательства «Открытия» составил 16 %. Объем выданных в 2022 году кредитов малому и среднему бизнесу составил 1,2 млрд рублей. Банк кредитует в регионе разные отрасли, однако наибольший удельный вес в структуре портфеля малого и среднего бизнеса занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики. В структуре кредитного портфеля региона 79% кредитов - производственным компаниям, 18% - предприятиям сферы услуг, 3% - прочим отраслям.