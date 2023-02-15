Брянский майор Наиль Дасаев погиб во время спецоперации на Украине

Фото: Андрей ЩИПАКИН, vk.com.

Брянский майор Наиль Дасаев погиб во время специальной военной операции на Украине. Жизнь 39-летнего бойца оборвалась 8 февраля в боях под Кременной при исполнении воинского долга. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте глава Новозыбкова Александр Щипакин.

Наиль Рифатович родился в городе Аксай Ростовской области 22 марта 1983 года, вскоре семья переехала в Новозыбков. В 1998 году Наиль окончил школу №4, в 2002 году - Новозыбковский сельскохозяйственный техникум. В 2009 году Наиль Дасаев окончил Московский пограничный институт ФСБ. Вся жизнь нашего земляка была связана с пограничной службой. Выполнив свой долг, он ушел в отставку.

Последнее время жил в Казани. 24 октября прошлого года Наиль стал в ряды мобилизованных. Он служил начальником разведки полка.

- Выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям нашего героического земляка, - написал Александр Щипакин. - О дате, времени и месте прощания сообщу дополнительно.