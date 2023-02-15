В Брянске экс-директора регионального департамента сельского хозяйства на восемь лет отправили в колонию за взяточничество

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске экс-директора регионального департамента сельского хозяйства Владимира Торикова на восемь лет отправили в колонию за взяточничество. Приговор 15 февраля вынес Советский районный суд Брянска. Чиновник стал фигурантом уголовного дела по статье "Получение должностным лицом взятки в крупном и особо крупном размерах", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В суде установили, что с сентября 2019 по март 2021 года директор департамента сельского хозяйства Брянской области за заключение государственных контрактов и дополнительных соглашений к ним от представителей трех коммерческих организаций получил взятки на общую сумму два миллиона 500 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновного к восьми годам и одному месяцу лишения свободы и штрафу в 1,5 миллиона рублей и конфискации всей суммы взятки, - говорят в областной прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того его на четыре года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, о задержании директора регионального департамента сельского хозяйства Владимира Торикова по подозрению в крупной взятке стало известно 25 марта прошлого года. Владимир Ториков возглавил департамент сельского хозяйства Брянской области в 2020 году. До этого занимал должность заместителя руководителя