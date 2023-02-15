Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянские школьники встретились с ветераном боевых действий в Афганистане Андреем Тереховым. Встреча, приуроченная к выводу советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года, состоялась в Гарнизонном доме офицеров Брянского соединения. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Наш земляк поделился с ребятами воспоминаниями о службе, военных операциях, мужестве солдат и, конечно, возвращении домой. Он призвал молодое поколение любить и защищать свою Родину. Школьники с интересом слушали рассказ Андрея Терехова.

- Пока мы помним о наших героях, пока сохраняем память о них, они живы в наших сердцах, - сказал учащийся школы Сергей Сорокин.