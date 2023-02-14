В Брянске отремонтируют улицу Речную в 2023 году

Фото: "Брянский водитель".

В Брянске в этом году капитально отремонтируют улицу Речную. Контракт заключили с АО «Брянскавтодор». Работы начнутся 28 апреля и должны завершиться 24 ноября, сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Ремонт пройдет на участке от Привокзальной площади до моста через реку Болву. Протяженность ремонтируемого участка - 5,6 километра.

На дороге заменят асфальт, от Привокзальной площади до конца плотной застройки построят ливневую канализацию, отремонтируют тротуары, сделают площадки для остановок, частично заменят освещение, установят восемь светофоров. В некоторых местах дорогу расширят, установят пешеходное ограждение. На асфальт нанесут долговечную разметку, на обочинах обновят дорожные знаки, оборудуют пешеходные переходы.

Кстати, ремонт моста через Болву на этой дороге запланирован только на 2025 год. До этого времени ямы на нем будет латать дорожное управление.