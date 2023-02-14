Военкор Александр Коц рассказал о работе брянских танкистов на передовой

Фото: Александр КОЦ.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал о работе брянских танкистов на передовой. Сюжет "Торский выступ" он снял под Кременной в Луганской области и опубликовал 13 февраля в своем телеграм-канале.

- Простая правда мобилизованных танкистов, работа танков с закрытых позиций и прямой наводкой под минометным огнем противника, непарадный вид передовых блиндажей, тяжелый быт и легкий юмор вчерашних гражданских на передовой, - написал корреспондент в аннотации к видео.

В сюжете о своей работе рассказывают танкисты из города Клинцы Брянской области. Командир танка, мобилизованный военнослужащий, раньше работал водителем. Два других члена экипажа были строителем и водителем.

По словам военнослужащих, они ни в чем не нуждаются. Счет сбитым целям уже не ведут. Трое ребят из Клинцов передали приветы родным и близким.