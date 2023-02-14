В Брянске 32-летняя женщина угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 13 февраля около девяти часов вечера на проспекте Московском. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 18-летний водитель «Рено Логан», при движении задним ходом на парковочной площадке, сбил 32-летнюю женщину. Она стояла у кроя дороги.

- В ДТП женщина получила ушиб грудной клетки, ушиб левого бедра, ушиб колена, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.

У автомобилист не имеет и года водительского стажа. Права у него с 2023-го. Освидетельствование показало, что парень за рулем иномарки был трезвым.