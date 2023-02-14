Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Жителя Брянска на десять лет отправили в колонию за убийство матери своей сожительницы. 45-летний уроженец Узбекистана стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что вечером 26 марта прошлого года пьяный мужчина находился по месту жительства в квартире в Советском районе Брянска по улице Луначарского. Между ним и его сожительницей вспыхнула ссора из-за ревности. Мужчина угрожал убить ее. При этом в руках он держал нож.

В ссору вмешалась 75-летняя мать сожительницы. Женщина пыталась защитить дочь. Разъяренный мужчина ударил пожилую женщину ножом в шею и грудь. В тот же вечер она умерла.

Также легкий вред здоровью получил и 18-летний сын разбушевавшегося ревнивца, который пытался остановить отца.

- Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.