В Брянске завели уголовное дело после гибели строителя, упавшего с высоты. Трагедия произошла днем 7 февраля в строящемся доме №3 на улице Счастливой.

34-летний мужчина работал на индивидуального предпринимателя. Он выполнял строительные работы на объекте. И упал с высоты не меньше 25 метров на землю. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавший умер на месте происшествия.

Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.