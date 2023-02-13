Оперативное лечение мочекаменной болезни у собак. Клинический случай из Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В январе 2023 года в Брянскую ветеринарную клинику ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступил постоянный пациент, шпиц Дори, с рецедивом мочекаменной болезни (далее-МКБ). После обследования было принято решение о проведении оперативного лечения.

Образование крупных конкрементов стало очагом инфицирования и препятствовало нормальной работе выделительной системы животного. Ветеринарными врачами успешно проведено оперативное урологическое вмешательство (цистолитотомия) открытым способом через надлобковый внебрюшинный разрез мочевого пузыря с извлечением из него очень крупного конкремента. Пациент прошел курс необходимой терапии и сейчас чувствует себя хорошо. Хозяин животного получил рекомендации по профилактике МКБ и лечебной диете.

Мочекаменная болезнь у собак – патология, связанная с формированием мочевых камней (уролитов) в мочевыводящих путях (чаще всего - в мочевом пузыре, но возможны также в почках, мочеточниках, уретре). К процессу образования мочевых камней приводят разные физические и химические факторы. Основные и общие факторы для образования уролитов связаны с кислотно-основным балансом организма животного, с составом мочи, её рН и концентрацией. Наиболее часто встречающиеся уролиты - струвитные камни и камни из оксалата кальция. Они рентгенконтрастны, что позволяет выявлять их с помощью рентгеновского исследования. Оксалатно-кальциевые уролиты не подвергаются растворению и поэтому их лечение возможно только путем хирургического вмешательства. Частота рецидива заболевания после удаления мочевых камней оксалатного профиля составляет 50% случаев.

Мочекаменная болезнь приводит к острому или хроническому контактному циститу (проявляющемуся учащенным болезненным мочеиспусканием), изменению стенки мочевого пузыря и мочевыводящих путей, вплоть до острой обструкции уретры или мочеточника. Клинические проявления МКБ могут различаться в зависимости от прогрессирования заболевания.

Породная предрасположенность к мочекаменной болезни с формированием оксалатов отмечена у представителей таких пород как йоркширский терьер, ши - тцу, миниатюрный пудель, миниатюрный шнауцер, померанский шпиц, мальтезе и кессхунд.

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