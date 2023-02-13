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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 8:18

В Брасовском районе работника ликвидированной организации оставили без зарплаты

Задолженность составила 52 тысячи рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брасовском районе работника ликвидированной организации оставили без зарплаты. Он пожаловался в прокуратуру, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что в связи с ликвидацией организации работодатель не выплатил работнику задолженность по заработной плате в размере 52 тысяч рублей.

В суд направили иск с требованием взыскать с организации задолженность по заработной плате и компенсацию за ее несвоевременную выплату.

- Суд обязал работодателя выплатить работнику 63 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. – Решение суда не вступило в законную силу.