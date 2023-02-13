Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Трубчевском районе в ДТП с двумя иномарками пострадал 15-летний школьник. Автоавария произошла 12 февраля около часа ночи в деревне Телец на улице Трубчевской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Субаро Легаси» ехал со стороны Погара в направлении Трубчевска. Он не справился с управлением и выскочил на встречную полосу движения, где врезался в автомобиль «Иран Кобра Саманта», которым управлял 51-летний мужчина.

- В ДТП 32-летний и 15-летний пассажиры автомобиля «Иран» получили травмы различной степени тяжести, - говорят в Госавтоинспекции. – Их госпитализировали.