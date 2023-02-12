В Брянске во Дворце единоборств прошел первый концерт

В Брянске в субботу, 11 февраля во Дворце единоборств прошел первый концерт. Здесь выступила группа "Любэ". Спортивная арена Дворца является самой большой концертной площадкой в Брянской области.

Бассейн и тренажерный зал работали в этот день только до обеда. Зрительские места организовали не только на трибунах, но и на самой арене.

На концерте побывали губернатор Брянской области Александр Богомаз и другие представители властей. Во Дворец пригласили родных и близких погибших на Украине военнослужащих, инвалидов из общественных организаций.

- С первых нот любимых всей страной песен «Комбат, батяня комбат…», «Солдат» и «Давай за жизнь» зал встал, - поделился впечатлением после концерта Александр Богомаз. - И это был знак уважения солдатам и офицерам, отдавшим свои жизни за Родину, и тем, кто защищает нас сегодня на передовой.