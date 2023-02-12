Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 февраля 2023 14:38

В Брянске при пожаре на улице Костычева погиб 55-летний мужчина

Еще 15 человек из подъезда удалось спасти
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске во время пожара в квартире пятиэтажки на улице Костычева погиб 55-летний мужчина. Еще 15 человек из подъезда удалось спасти. Среди них - семеро детей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 15.25 в воскресенье, 12 февраля. На место выехали четыре пожарные машины и автолестница, а также служба пожаротушения главного управления.

Оказалось, что горит квартира на первом этаже пятиэтажного дома. В 15.47 огонь потушили. К несчастью, хозяина жилья спасти не удалось.

Из задымленного подъезда в спасательных устройствах вывели шесть взрослых и шесть детей. Еще трех взрослых и одного ребенка пришлось спускать на улицу по автолестнице. Восемь жильцов подъезда эвакуировали.