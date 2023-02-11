В Брянской области гендиректора агропредприятия осудили за растрату и мошенничество

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Рогнединском районе гендиректора агропредприятия осудили за растрату и мошенничество. 48-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в августе 2016 года она занимала пост генерального директора АО «Агрогородок «Вороновский». Обманным путем на основании фиктивных договоров о приобретении сельскохозяйственной техники получила из областного бюджета субсидию в размере свыше двух миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Она также в 2016-2017 годах на данном предприятии совершила растрату денежных средств. За счет предприятия она оплатила штрафы, возложенные на нее лично за совершение административных правонарушений. Общая сумма причиненного ущерба составила больше 40 тысяч рублей. Подсудимая полностью возместила ущерб.

- Суд приговори женщину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев, - говорят в прокуратуре. – Также ее оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.