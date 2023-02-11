Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянском соединении провели занятия с пулеметными расчетами. Пулеметчики должны занимать позиции так, чтобы они могли вести огонь на возможно большую дистанцию и на открытых пространствах. Это позволит применить скользящий огонь, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Выбирая позиции, пулеметчики располагались так, чтобы нанести максимальный урон противнику.

Пулеметы наиболее приспособлены для прикрытия огнем. У них большая огневая мощность, они оказывают сильное психологической воздействие на противника.