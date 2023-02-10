В Брянске школу №28 отремонтируют за 52 миллиона рублей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в этом году капитально отремонтируют только одну школу - №28 в Фокинском районе. Она была открыта в 1949 году. Это одно из самых больших образовательных учреждений района. В школе участся 1400 детей. На время ремонта их переведут в три соседние школы.

- 1–4 классы, около 600 человек, будут учиться в школе №55, - говортя в пресс-службе Брянской городской администрации. - 5–7 классы — в лицее №27, 8–11 классы — в школе №35.

Ремонтные работы планируют начать уже весной. А завершить - в сентябре.

Строители отремонтируют столовую, два спортзала с раздевалками, библиотеку, лестницы, водопровод, электрику, канализацию. Крышу здания заменят. Капитальные работы пройдут в кабинетах и других помещениях на третьем этаже, которые больше всего пострадали от протечек крыши.

На ремонт школы выделили не так много - 52 миллиона рублей. Всего федеральной по программе в области отремонтируют 30 зданий школ. В Брянске в нее попал еще отдельностоящий бассейн гимназии №6.