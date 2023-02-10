Брянский пьяный сотрудник ДПС устроил аварию и пытался откупиться взяткой

В Брянске осудили бывшего сотрудника полиции за аварию, которую он устроил пьяным, и за попытку дать взятку. 36-летнего мужчину приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. На 2,5 года его лишили водительских прав, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В суде установили, что ночью 26 марта прошлого года пьяный мужчина был за рулем автомобиля "Шкода Октавиа". Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной "Лада Гранта". 20-летняя девушка за рулем отечественной легковушки получила травмы, повлекшие вред здоровью средней тяжести. Трое юных пассажирок - тяжкие травмы.

По факту аварии завели уголовное дело. Но подозреваемый решил попробовать смягчить наказание. Он предлагал следователю взятку 150 тысяч рублей за то, чтобы тот не указывал в материалах дела, что он был пьян. И предлагал привлечь его к ответственности за менее тяжкое преступление.

Следователь сообщил о взятке руководству. Передача денег происходила под контролем сотрудников ФСБ. 1 июня 2022 года подозреваемого поймали с поличным.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.