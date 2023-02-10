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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 9:35

В Брянской области ВСУ обстреляли Суземский район

Повреждены два дома, пострадавших нет
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области 10 февраля ВСУ обстреляли Суземский район. В результате минометного обстрела повреждены два дома, пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Оперативные службы работают на месте, - рассказал глава региона. - После проведения оперативных мероприятий оценочная комиссия проведет работы по оценке ущерба.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, украинский беспилотник в очередной раз сбили над Брянским районом. К счастью, пострадавших нет.