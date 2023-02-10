Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянской области осудили 41-летнего мужчину за убийство матери сожительницы. Житель Московской области стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Приговор виновному вынес Дятьковский городской суд. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что 3 ноября прошлого года пьяный мужчина во время ссоры с матерью своей сожительницы ударил женщину не меньше 17 раз по всем частям тела. Это привело к значительной кровопотери у потерпевшей. Она умерла на месте происшествия.

В суде мужчина полностью признал свою вину.

- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.