Брянца отправили в колонию за хулиганство и оскорбление полицейского

Жителя брянского Почепа отправили в колонию за хулиганство и оскорбление полицейского. 34-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 23 февраля прошлого года пьяный мужчина нецензурно выражался и устроил ссору с продавщицей в магазине. Женщина вызвала группу быстрого реагирования. Но дебошир не остановился. Он ударил головой в лицо приехавшего охранника в ответ на требование прекратить противоправные действия.

Через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские. Мужчина продолжал себя вести также и публично оскорбил одного из них.

- Суд приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.