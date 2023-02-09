В Дятькове на 13 лет осудили бывшего депутата за интимную связь с подростками

В брянском городе Дятьково на 13 лет колонии осудили бывшего депутата за интимную связь в подростками. Отбывать наказние 50-летний мужчина будет в колонии строгого режима. И должен выплатить штраф - 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в прокуратуре Брянской области.

Мужчину обвиняли по статьям "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, в отношении двух лиц", "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста", "Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия", "Вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего", "Подстрекательство к вовлечению в занятие проституцией несовершеннолетнего" и "Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего".

В суде установили, что с 2016 по 2021 год мужчина вступал в интимную связь с подростками за деньги. Девушки испытывали финансовые трудности, поэтому соглашались. Приводила девушек его приятельница, которая сейчас отбывает наказание в колонии.

- Половое сношение с несовершеннолетними осужденный фиксировал с помощью фото-видеокамер мобильного телефона, а также закамуфлированных специальных технических средств, - говорят в прокуратуре. - Кроме того, он незаконно хранил несколько экземпляров огнестрельного оружия.