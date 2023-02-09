В Брянской области в 2022 году индекс промышленного производства составил 120,1 процента, несмотря на влияние санкций. По этому показателю наш регион занял первое место по Центральному Федеральному округу и второе место по России.

- По производству машин и оборудования индекс вырос в 6,1 раза, - говорят в пресс-службе Брянской облдумы. - Например, АО «Брянсксельмаш» в 2022 году увеличило выпуск продукции в 2 раза.

В регионе вводят в эксплуатацию новые предприятия. В прошлом году открыли завод нефтегазового и энергетического оборудования, один из крупнейших объектов промышленности в области, построенный за последние 30 лет.