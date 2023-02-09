В Брянске два 14-летних подростка украли ящики для пожертвований

В Брянске двух 14-летних подростка задержали по подозрения в кражах ящиков для пожертвований. О преступлении в полицию сообщили работники пиццерии из Бежицкого района. Они рассказали, что после ухода из заведения компании подростков пропал ящик для пожертвований. Хотя в нем было только 350 рублей.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения. Оказалось, что ящик украли два подростка. Они дождались удобного момента, сняли его с креплений и скрылись.

Через несколько часов подозреваемых задержали, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Оказалось, что обоим по 14 лет. Один из них уже был судим на грабеж.

Во время допроса выяснили, что подростки в тот же день украли еще один ящик для пожертвований - в Советском районе.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествий, по

результатам которых будет принято процессуальное решение, - говорят в полиции.