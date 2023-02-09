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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 12:22

Житель Брянска до смерти избил незнакомца на улице Полесской

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд
Марина АНТОНОВА

Жителя Брянска обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело будут рассматривать в суде, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 23 октября прошлого года 35-летний горожанин был у дома №18 на улице Полесской в Фокинском районе. Он поссорился с двумя прохожими. Завязалась драка. Одному из незнакомцев он нанес удар в голову. Тот упал и получил еще один удар в голову. Потерпевший поднялся и снова получил по голове. Потом упал и потерял сознание.

Потерпевший мужчина умер на месте.