Житель Брянска до смерти избил незнакомца на улице Полесской

Жителя Брянска обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело будут рассматривать в суде, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 23 октября прошлого года 35-летний горожанин был у дома №18 на улице Полесской в Фокинском районе. Он поссорился с двумя прохожими. Завязалась драка. Одному из незнакомцев он нанес удар в голову. Тот упал и получил еще один удар в голову. Потерпевший поднялся и снова получил по голове. Потом упал и потерял сознание.

Потерпевший мужчина умер на месте.