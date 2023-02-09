В Брянске в школе №60 начали ремонтировать спортзал

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в школе №60 приступили к ремонту большого спортивного зала. Строители заменят освещение и напольное покрытие, отштукатурят стены, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Капитальный ремонт на втором и третьем этажах уже завершили. На первом устанавливают оборудование в столовой, монтируют потолок в раздевалке, после этого установят напольные вешалки. На этаже продолжают общестроительные работы - устанавливают двери, врезают замки.

Для девяти кабинетов закупят новые парты и стулья. Новое оборудование появится в профильных кабинетах английского языка и естествознания. Мебель полностью заменили в школьной библиотеке. Для нее приобретут программный комплекс для помощи в организации хранения и выдачи книг.

- В школе полностью обновится музей истории Брянского Фронта, - говорит директор Наталья Грушенкова. - К общей экспозиции добавится небольшой конференц-зал для тематических заседаний и встреч.

Сдать школу после капремонта по контракту должны летом 2023 года. Строители надеются закончить раньше. Сначала предполагали, что ученики вернутся в свои кабинеты после нового года. Но этого не случилось. Кстати, на ремонт вместе с оборудованием потратят 109 миллиона рублей.