Около 4 тысяч тонн животноводческой продукции, произведенной брянскими предприятиями, отправлено на экспорт в январе

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В январе 2023 года предприятиями Брянщины, в том числе под контролем Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, экспортировано около 3,8 тыс. тонн различных подконтрольных федеральному государственному ветеринарному надзору грузов.

В частности, в Китай, Саудовскую Аравию, Узбекистан, ОАЭ, Кувейт, Вьетнам, Грузию, Азербайджан, Сербию и Абхазию отправлено около 1,6 тыс. тонн говядины, в Китай и Вьетнам поставлено более 250 тонн говяжьих субпродуктов, а в Гонконг, Абхазию и ОАЭ — 62 тонн полуфабрикатов продукции из говядины. Кроме того, в Китай, Азербайджан, Сербию, Абхазию, Монголию, Узбекистан и Саудовскую Аравию было экспортировано около 1,5 тыс. тонн мяса птицы, субпродуктов из птицы и полуфабрикатов. Около 400 тонн кормов и кормовых добавок было поставлено в Сербию.

Все поставляемые за рубеж грузы соответствовали требованиям стран-получателей, что подтверждалось результатами лабораторных исследований, проведенных в том числе в Брянском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Экспортные сертификаты в установленном порядке были внесены сотрудниками Управления в автоматизированную систему экспортной ветеринарной сертификации Россельхознадзора «ECert».

При этом, Управлением Россельхознадзора около 3 тыс. тонн поставляемых за рубеж грузов, оставшаяся часть была отправлена за пределы Российской Федерации через логистические центры, расположенных в других регионах страны.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество экспортных грузов, оформляемых непосредственно в Брянской области, увеличилось на 45%.