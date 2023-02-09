В брянском Климове осудят мужчину за езду по поддельным водительским правам.

Ранее судимый и лишенный водительских прав 38-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, мужчина неоднократно садился пьяным за руль автомобиля. За что его привлекали к уголовной ответственности, а также лишили водительских прав. Но это не помешало нарушителю сесть за руль без водительского удостоверения. За это его привлекали к административной ответственности.

Вечером 8 ноября прошлого года в Климове он снова сел за руль автомобиля. Остановившему его полицейскому мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение. Документ он незаконно приобрел в сентябре прошлого года.

- Проверка удостоверения показала, что оно числится выданным на иное лицо, в связи с чем злоумышленника отстранили от управления транспортным средством, а поддельный документ изъяли, - говорят в прокуратуре. - Уголовное дело рассмотрит Климовский районный суд.