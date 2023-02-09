Брянские юные «спартаковки» победили в первенстве Центрального и Южного федеральных округов

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Команда девочек Брянского городского спорткомбината «Спартак» победила в первенстве Центрального и Южного федеральных округов по мини-футболу(футзалу) в возрастной категории до 12 лет. Соревнования среди девочек прошли с 6 по 8 февраля в Воронеже. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Лучшим игроком признали Ксению Алимову, лучшим нападающим – Киру Воротникову. Команда

юных спортсменок также стала победителем, как и команды «Спартака» 2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения. Они тоже недавно участвовали в соревнованиях в Воронеже.

Все три спартаковские команды вышли на российский финал в Нижний Новгород.